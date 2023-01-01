3 тысячи человек побывали на Центральной площади Ижевска в новогоднюю ночь

Народные коллективы выступили на главной площади Ижевска.Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года по всей Удмуртии прошли праздничные мероприятия. Пресс-служба администрации Ижевска сообщает, что несмотря на отказ от праздничного салюта и большой программы мероприятий, праздничный концерт на Центральной площади в этом году посетило около 3 тысяч человек (годом ранее – более 12 тыс.).

В праздничную ночь на главной сцене Удмуртии выступали артисты хореографического ансамбля «Ижевск», Государственного академического ансамбля песни и танца «Италмас», группа «Шпроты»и многие другие.

Напомним, что праздничные мероприятия проходят в Ижевске 1 по 7 января.

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