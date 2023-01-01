Почти 150 тысяч билетов было приобретено в Удмуртии по «Пушкинской карте» в 2022 году

Школьники и студенты могут расплачиваться «Пушкинской картой» при покупке билетов на разные культурные мероприятия. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2022 году по программе «Пушкинская карта» в Удмуртии был приобретено 148 936 билетов. Об этом сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев на своей странице ВКонтакте.

Он упомянул, что сейчас по всей республике действуют по данной программе 158 учреждений культуры. Это театры, музеи, библиотеки и различные дома культуры.

Государственный русский драматический театр стал лидером по продажам билетов в рамках программы – 22 180 билетов.

Мы уже рассказывали, что «Пушкинская карта» – это проект специальных банковских карта для молодежи от 14 до 22 лет. Он разработан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Раз год на счет карт поступает начисления в 5 тысяч рублей. Ими расплачиваться при покупке билетов на разные культурные мероприятия, такие как кино, выставки или театр.

Новое поступление на счет «Пушкинской карты» произошло 1 января 2023 года. Важно отметить, что неиспользованные средства, находящиеся на ней, сгорели.

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