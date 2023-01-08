К концу новогодних каникул количество заболевших ковидом в Удмуртии выросло

Возможно, это связано с желанием взять больничный в первую рабочую неделю? Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, на утро воскресенья, 8 января, в республике выросло количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявили 153 случая COVID-19, в том числе 111 случаев в Ижевске.

Было отмечено 30 семейных очагов, 7 заболевших детей и 38 заболевших пожилых людей старше 65 лет.

График составлен по данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии

Отметим, что на 1 января также регистрировалось 153 случая ковида, затем, в течение длинных выходных, болеть как будто стали меньше, а к последнему дню каникул количество заразившихся вернулось к исходной точке. Это может быть связано с тем, что в праздники люди не очень охотно обращались в больницу, а накануне рабочей недели желание взять больничный возросло.

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