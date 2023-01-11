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НовостиПроисшествия11 января 2023 6:06

Частный дом сгорел в Удмуртии из-за неисправности дымоходов

Пожар произошел рано утром
Софья Кель
Пострадавших нет. Фото: ПСЧ-37

Пострадавших нет. Фото: ПСЧ-37

11 января, примерно в 4:10 в удмуртской деревне Абдес-Урдес загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.

По приезде пожарные увидели, что дом полность объят огнем. Чтобы потушить пламя задействовали 10 человек и 4 единицы техники. Предварительной причиной пожара стала неисправность печей и дымоходов.

Общая площадь пожара составила 54 кв.м. Пострадавших нет.

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