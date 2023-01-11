Автокран сгорел на перекрестке улиц Воткинское шоссе – 9 Января в Ижевске

Фото: скриншот из видео ЗИ ВКонтакте @zlou18

10 января, примерно в 15:53 в Ижевске загорелся автокран KATO CR-100. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

ЧП произошло на перекрестке улиц Воткинское шоссе – 9 Января. Пламя повредило моторный отсек автокрана на 2 кв.м. Жители города успели заснять на видео момент тушения транспорта.

Предварительной причиной возгорания назвали неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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