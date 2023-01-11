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НовостиОбщество11 января 2023 7:49

В Удмуртии увеличили грузоподъемность ледовой переправы через Каму

На прошлой неделе была 6 тонн
Софья Кель
Фото: МЧС Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии

11 января в 11:00 в Удмуртии до 8 тонн увеличили грузоподъемность ледовой переправы из поселка Борок в город Сарапул. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Отметим, что еще 5 января грузоподъемность переправы через Каму была 6 тонн.

Жителей просят не выезжать на лед вне специально оборудованных переправ. Вода может выходить на поверхность, а также не исключено образование трещин. Помните о правилах безопасности!

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