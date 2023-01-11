Проезд в общественном транспорте в Сарапуле подорожает с 21 января

Цены на проездные тоже поменяли Фото: Архив КП

21 января в Сарапуле стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 29 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения происходят в связи с приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии «Об установлении предельного максимального регулируемого тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Удмуртии».

25 января также повысят стоимость проездных. Для школьников цена поднимется до 478 руб., для студентов – 1 062 руб., для пенсионеров – 1 020 руб. и для граждан 1518 руб.

Повышение тарифов объяснили ростом цен на топливо, горюче-смазочные материалы и запчасти.

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