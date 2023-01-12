Полиция разыскивает потерпевших от рук мошенников устанавливающих фильтры для воды жителей Удмуртии

Они представлялись сотрудниками «Ижводоканала». Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сотрудники полиции Удмуртии разыскивают пострадавших от рук мошенников, ставших жертвами мошенников представляющихся сотрудниками «Ижводоканала». Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как установило следствие, мошенники, устанавливая оборудование для очистки воды называли заведомо завышенную сумму за оборудование и услуги. Фильтры, которые они устанавливали в квартирах пострадавших, закупались в местных магазинах сантехнике по цене 2400 рублей, а ценник за услуги мошенников назначался от 12 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленники, представляясь сотрудниками «Ижводоканала» для убедительности предъявляли поддельные удостоверения.

Следствие узнало, что к МУП «Ижводоканал» подозреваемые не имеют никакого отношения. Задержанные признались в 8 эпизодах.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полиция устанавливает возможность причастность подозреваемых и к другим преступлениям.

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