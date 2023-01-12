Глава Удмуртии рассказал о планах республики на 2023 Год Молодежи

Встречу посетили 600 человек. Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov

Глава Удмуртии обсудил со школьниками, студентами и другой молодежью планы на Год Молодежи в республике. Как сообщает Александр Бречалов в своих соцсетях, на встрече присутствовали 600 человек.

Были разработаны карта мероприятий и направления работы. Патриотическое воспитание станет одним из главных аспектов в плане. В следующем году проведут спартакиаду «Гвардия», смотр-конкурс «Равняемся на героев», а также разработают смену в лагере «Страна героев» и специальные уроки в школах.

Кроме того, внимание уделят профилактике алкоголизма и наркомании. Здесь к работе подключатся региональные Минздрав, Минсоц и Минмолодежи. Напоминаем, что Эльвира Пинчук также назвала проблему алкоголизации населения одной из самых ключевых проблем здравоохранения в Удмуртии.

Также поступили запросы на создание малсоветов на предприятиях и дополнительных форматов обучения бизнес-навыками. Глава пообещал сформировать молодежный общественный совет и пригласил активную молодежь вступить в него.

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