Новый перевозчик в Можге начал курсировать с 12 января

ИПОПАТ ушел из Можги с начала года Фото: Амир Закиров

12 января в Можге начал курсировать новый перевозчик. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов на своей странице ВКонтакте.

Подрядчик готов выйти на муниципальные маршруты и планирует закончить ввод автобусов до конца этого месяца. Уже завтра на маршрут №4 выйдет первый автобус. В связи с этим выделенный для перевозки школьников до Девятой школы в Цыганском поселке автобус №9 отменят.

Автобус для перевозки учащихся второй смены из школ №4 и №6 в поселке Керамик продолжит курсировать по прежнему расписанию. А также маршруты №1 и №2 вышли маршрутки с аналогичными названиями.

Напоминаем, в ноябре ИПОПАТ перестало обслуживать льготников в автобусах Можги, а с января и вовсе ушел из города.

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