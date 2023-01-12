19-летний житель Ижевска украл со счета матери 315 тысяч рублей

Молодому человеку грозит до 6 лет в колонии Фото: Амир Закиров

В краже денег со счета матери подозревают 19-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Безработный молодой человек приехал в Увинский район региона, чтобы погостить у своей 45-летней мамы. В один из дней он взял телефон женщины и через мобильное приложение оформил на ее имя кредит. Общая сумма кредита и страховки составила 315 000 рублей. Эти деньги он перевел на свой счет и купил на них телефоны для себя и знакомой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас мужчине выдали подписку о невыезде. Ему грозит до 6 лет в колонии.

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