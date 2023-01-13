18 января на пруду в Ижевске откроют купель

Это будет единственное официальное место крещенских купаний Фото: Архив КП

В Крещение на ижевском пруду недалеко от городского пляжа откроют купель. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Здесь обустроят безопасные мостки, а также установят 2 обогреваемые палатки и сделают подсветку, чтобы место было легко найти в темное время суток. Также на месте будут дежурить медики, спасатели, полиция и ГИБДД. Отметим, что это единственное официальное место крещенских купаний.

Купель откроют 18 января в 18:00 и закроют в полночь 19 числа. Ориентиром для ижевчан станет станция спасателей по адресу ул. Береговая, 1б.

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