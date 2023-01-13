Гороскоп на день: 14 января Весы могут встретить свою любовь, а Тельцов ожидают испытания

Звезды знают о вашем завтра уже сегодня Фото: Мария Бакланова

Чтобы суббота не обернулась для вас загадкой, астролог из Ижевска подготовил дневной гороскоп для жителей города.

ОВЕН

Это время лучше посвятить внутренним делам, работе над собой, а также семейным вопросам. В личной жизни будет больше теплоты и нежности, что, безусловно, не может не радовать.

ТЕЛЕЦ

Вам придется пройти через множество испытаний, которые заставят вас по-новому взглянуть на окружающий мир. Вы будете постоянно ощущать поддержку и любовь близких людей, а также обретете новых друзей.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит верить всему, что вам говорят. Ваши близкие люди могут быть слишком навязчивы, а это послужит причиной вашего беспокойства.

РАК

Сегодня вы будете склонны к тому, чтобы ввязаться в конфликт. Но не торопитесь с выводами. Ваши оппоненты тоже могут быть весьма эмоциональными. В случае конфликта постарайтесь его не обострять.

ЛЕВ

Если вы чувствуете, что не в силах противостоять чьему-то натиску, просто примите удар на себя и постарайтесь выиграть время, чтобы обдумать дальнейшие шаги.

ДЕВА

В этот период вы будете полны сил и энергии, а также решимости добиться своего. Поэтому не бойтесь рисковать, особенно если речь идет о крупных покупках.

ВЕСЫ

День может принести вам массу новых впечатлений. Не исключено, что в процессе общения с людьми вы встретите свою любовь.

СКОРПИОН

Благодаря своему обаянию и энергичности, вы сможете добиться многого и в карьере, и в личной жизни. Также будете пользоваться успехом у противоположного пола.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вам предстоит сделать много дел, требующих особого внимания и сосредоточенности. Но не стоит забывать о своих близких, которым необходима ваша поддержка, забота и внимание.

КОЗЕРОГ

В вашей жизни начнется новый период, связанный с большими переменами, к которым вы будете готовы. Кроме этого вы будете нуждаться в помощи и советах.

ВОДОЛЕЙ

Не бойтесь, день не будет слишком тяжелым, но все равно будьте внимательны в финансовых вопросах, иначе рискуете потерять крупную сумму. В этот день вам нужно быть максимально осторожным, и не делать необдуманных поступков.

РЫБЫ

Если вы сегодня решите с кем-нибудь серьезно поговорить, то вам обязательно надо быть готовым к тому, что ваш собеседник может вас не понять. Также следует быть осторожнее со словами.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Температурный фон будет около нормы или чуть ниже: синоптики из Удмуртии сделали прогноз на выходные

Дело по хлопку газа в доме на улице Воровского в Ижевске прекращено

Суд обязал Минздрав Удмуртии обеспечить пациента препаратом стоимостью более 16 млн рублей