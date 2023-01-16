Врачи рассказали жителям Удмуртии, как позаботиться о здоровье при резкой смене погоды

Перед выходом на мороз лучше поесть острой еды Фото: Архив КП

Во время резкой смены погоды вероятность подхватить болезнь особенно высока. Врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова поделились с RT советами, как позаботиться о своем здоровье в такие сезоны.

Первой на смену температуры реагирует сосудистая система. В результате у человека начинает болеть голова, а утомляемость – повышается. Также могут напомнить о себе хронические заболевания. Боли в животе, диарея и запоры тоже могут стать последствиями смены погоды.

Врач Чернышева порекомендовала одеваться по прогнозу, но при этом не забывать о принципе многослойности.

«Если вы оденетесь слишком тепло, то вполне вероятно, что вспотеете и перегреетесь, а затем переохладитесь. Необходимо обеспечить возможность менять слои одежды: не просто надеть теплый свитер и куртку, а, например, рубашку, жилет и куртку. Если жарко – жилет сняли, если прохладно – надели. И точно так же имеет смысл взять с собой запасные, более легкие перчатки», – поделилась эксперт.

Спасением может стать активный образ жизни. Больше гуляйте, занимайтесь спортом. Но перед выходом на улицу нужно поесть острой еды – она согреет вас изнутри.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» встречалась с врачом-кардиологом для разговора о метеозависимости.

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