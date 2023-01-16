Грузоподъемность ледовой переправы через Каму увеличили до 10 тонн

Фото: МЧС Удмуртии в телеграме @mchsUR

С 13:00 16 января грузоподъемность ледовой переправы сообщением Сарапул–Борок составляет 10 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

В последний раз грузоподъемность увеличивали буквально на прошлой неделе. 8 января она составляла 8 тонн.

Жителей и гостей Удмуртии просят быть аккуратнее на льду и переправляться через реку только в специальных местах. При повышении температуры не исключено появление трещин.

Напоминаем, что согласно прогнозу синоптиков, на этой неделе в Удмуртии будет потепление, а 22 января температура может подняться до -2 градусов.

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