Обвиняемого в реабилитации нацизма жителя Москвы будут судить в Удмуртии

Дело рассмотрят по существу
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Завершено дело в отношении 28-летнего жителя Москвы, который в 2021 году отбывал наказание за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Удмуртии.
Помимо распространения нацистских сведений среди других осужденных, мужчина также одобрял преступные действия, совершенные ранее, и занимался распространением ложных сведений о военной деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
В ближайшее время дело направят в Верховный суд Удмуртии, где его рассмотрят по существу.
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