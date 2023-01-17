Обвиняемого в реабилитации нацизма жителя Москвы будут судить в Удмуртии

Дело рассмотрят по существу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Завершено дело в отношении 28-летнего жителя Москвы, который в 2021 году отбывал наказание за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Удмуртии.

Помимо распространения нацистских сведений среди других осужденных, мужчина также одобрял преступные действия, совершенные ранее, и занимался распространением ложных сведений о военной деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

В ближайшее время дело направят в Верховный суд Удмуртии, где его рассмотрят по существу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с «КАМАЗом» в Удмуртии

Погода в Ижевске 17 января: облачно с прояснениями и дневные -11°С

Администрацию Индустриального района Ижевска возглавил Николай Туркеев

Бывшего чиновника из администрации Ижевска осудили за получение взятки