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НовостиОбщество17 января 2023 13:19

С погибшим в Украине старшиной простились в Можгинском районе

Похороны прошли 17 января
Виола Романова
Прощание прошло со всеми воинскими почестями

Прощание прошло со всеми воинскими почестями

Фото: Архив КП

17 января в Можгинском районе прошли похороны старшины Якова Овчинникова, который погиб в ходе СВО в Украине.

Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Глава Республики Александр Бречалов выразил соболезнования семье бойца. Помощь родным Якова оказывается в полном объеме.

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