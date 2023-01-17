С погибшим в Украине старшиной простились в Можгинском районе

Прощание прошло со всеми воинскими почестями
Фото: Архив КП
17 января в Можгинском районе прошли похороны старшины Якова Овчинникова, который погиб в ходе СВО в Украине.
Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Глава Республики Александр Бречалов выразил соболезнования семье бойца. Помощь родным Якова оказывается в полном объеме.
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