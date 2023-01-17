Двое мужчин погибли в пожарах в Удмуртии

Фото: СУ СК РФ по Удмуртской Республике ВКонтакте

16 января в Удмуртии в пожарах погибли два мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Примерно в 4:00 в Ижевске загорелась однокомнатная квартира на улице Клубная. В огне погиб 44-летний жилец квартиры. Скорее всего пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В тот же день, но где-то в 20:00 из-за неисправности печи загорелся частный дом в Воткинске. Погиб 57-летний хозяин участка.

Следователи осмотрели места происшествий, назначили необходимые экспертизы и опросили соседей и родственников. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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