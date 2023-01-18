В список крещенских купелей в Удмуртии добавили еще два места

Список купелей изменили Фото: Архив КП

Список мест крещенских купаний изменили. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В селе Ягул Завьяловского района отменили ныряние в прорубь. Крещенскую купель оборудовать не будут. Также в список добавили еще две купели: одна в селе Пихтовка, а другая – в селе Кельчино Воткинского района.

Напоминаем, что ранее мы писали о списке подготовленных купелей по всей Удмуртии, а также рассказали о погоде и правилах безопасности.

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