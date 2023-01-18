Мужчина из Удмуртии зарезал ножом своего собутыльника и затем спокойно продолжил пить

Мужчины поссорились во время пьянки Фото: Амир Закиров

В селе Зура Игринского района по подозрению в убийстве задержан 31-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

14 января мужчина выпивал со своим 66-летним односельчанином. Собутыльники поссорились и подрались. Подозреваемый несколько раз ударил товарища ножом. Пенсионер скончался на месте. После этого мужчина оттащил его тело на веранду и продолжил пить. Тело пожилого селянина нашли 17 января.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователь готовит доказательства вины мужчины для обращения в суд.

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