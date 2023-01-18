Более 100 тысяч рублей украли у женщины из Сарапула под предлогом ухода за пенсионеркой

Мошенник получил доступ к деньгам женщины через код в смске Фото: Мария Бакланова

У 57-летней жительницы Сарапула под предлогом трудоустройства украли более 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На сайте объявлений с работой женщина откликнулась на предложение по уходу за пенсионеркой. Мужчина пояснил, что за его пожилой мамой некому присматривать, а сам он работает в другом городе. За деньги сарапульчанка должна была приносить пенсионерке продукты и лекарства.

Мужчина выслал женщине список покупок и попросил сказать номер карты. Он также уточнил, что для подключения автоплатежа должен прийти код в сообщении. Женщина сказала мошеннику код и через некоторое время на ее счет несколькими переводами поступило 117 тысяч рублей. «Работодатель» сказал, что произошла ошибка и попросил обналичить эти деньги, а затем снова отправить ему. Женщина выполнила указания мужчины и после этого у нее открылось окошко «оформить кредит». Тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества. Она сбросила звонок и обратилась в полицию. Но к тому времени мошенник уже получил доступ к ее счету в банке и снял деньги с ее карты. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подачу отопления и горячей воды уменьшат в Ижевске из-за ремонта на тепловыводе ТЭЦ-2

Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за плохое состояние дорог в городе

Аварию на коммунальных сетях в Можге рассмотрели на техническом совете в Правительстве Удмуртии