Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова выступила на церемонии закрытия хоккейного турнира в Казани

Загитова выступила под песню о любви. Фото: Бизнес-онлайн
17 января именитая уроженка Ижевска Алина Загитова поразила зрителей гала-матча турнира по хоккею чувственным выступлением на льду. Видео своего танца на льду она опубликовала в телеграме.
Dark and slowed version знаменитой песни Элвиса Прэсли «Can't Help Falling in Love» буквально приобретает новый смысл благодаря интересной обработке и выступлению Алины. Текст песни рассказывает нам о сильной любви к своему партнеру. Настолько горячей и опрометчивой, что ты готов подарить ему не только сердце, но и всю свою жизнь.
Алина вновь одета в темный костюм. А ее эмоции и харизма вызывают мурашки даже у самого равнодушного к фигурному катанию зрителя.
Болельщики фигуристки остались в восторге от ее выступления.
«Алина ты прекрасна, спасибо за то, что даришь нам такие эмоции, мы все очень благодарны тебе за это, ты легендарная фигуристка!» – написала в комментариях фанатка Алины Ноэль.
Также вот уже в который раз поклонники отметили актерские способности чемпионки.
«Как тонко, чувственно. Такая ты стала актриса сильная. Каждый взгляд, каждый жест передает мысль, эмоцию. Услада для глаз и души», – отметила в комментариях Татьяна.
Напомним, что совсем недавно Алина удивила своих фанатов чувственным танцем в стиле стрип-пластика «под дождем». Тогда песня также была грустной и о любви.
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