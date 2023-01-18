Гороскоп на день: 19 января Рыб ждет знаковое событие в личной жизни, а Дев – знакомство с родственной душой

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз всех знаков зодиака на 19 января.

Овен

Ваша полоса везения наконец-то до вас добралась, и подарки судьбы начали сыпаться как из рога изобилия. Но не стоит думать, что теперь вообще не придется прикладывать никаких усилий, всегда есть к чему стремиться.

Телец

Окружающие будто бы специально стараются вас запутать. Они дают вам противоречащие друг другу советы, и каждый настаивает на своей правоте. Взвесьте все «за» и «против» и сделайте так, как посчитаете нужным. Вы и сами неплохо соображаете.

Близнецы

У вас возникнет соблазн нарушить правила, что может быть чревато. Возможно, вы просто заскучали или вам недостает самовыражения. Но лучше найдите более безопасный способ развлечься.

Рак

Вам захочется куда-то уехать – подальше и на подольше. Не такой плохой вариант, но потребуется много приготовлений. Так что не удивляйтесь, если вас на полпути одолеет лень.

Лев

Кто-то рядом нуждается в вашей помощи, не отказывайте, добро потом к вам вернется. Но постарайтесь не загордиться, принимая похвалы и благодарности. Иначе кто-то поменяет о вас свое мнение.

Дева

Вас ждет общение с большим количеством людей. Начнете вы нехотя, но потом разговоритесь и, возможно, даже найдете родственную душу среди тех, к кому раньше относились насторожено.

Весы

Какая-то ситуация покажется вам тупиковой, но вспомните, вы ведь решали и более серьезные проблемы. Не опускайте руки, вам просто нужно взглянуть на свое положение со стороны. В крайнем случае, спросите чужого мнения.

Скорпион

Наступает благоприятное время для того чтобы заняться здоровьем. Займитесь режимом активности и рационом питания, сейчас они оставляют желать лучшего. И старайтесь меньше нервничать.

Стрелец

Сегодня вы просто обязаны побаловать себя чем-то, в чем давно себе отказывали. Вы это честно заслужили. И не слушайте, если вам будут говорить, что вы ведете себя несерьезно. Пусть на себя сначала посмотрят.

Козерог

Кто-то может вывести вас из себя своим поведением, и все узнают, что вас лучше не злить. Не пугайтесь, что переборщили – наглецов нужно ставить на место, а лгунов выводить на чистую воду. Сегодня это сделали вы, завтра – сделает кто-то другой.

Водолей

Вы очень много и тяжело работали в последнее время. Пришла пора получать за это вознаграждение. И потерпите, уже совсем скоро можно будет спокойно выдохнуть. И приступить к новым свершениям.

Рыбы

Вас ожидает какое-то знаковое событие, которое принесет много хлопот. Скорее всего, в личной жизни. Возможно, это будет решение о свадьбе или долгожданное признание. Но может быть и карьера пойдет в гору – смотря у кого какие приоритеты.

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