89 общественных пространств обновят в Удмуртии в 2023 году

Также в регионе благоустроят около 60 дворов. Фото: Ярослав Семенов ВКонтакте @semenov_yaroslav78

В этом году в Удмуртии планирует обновить 89 общественных пространств. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель регионального правительства Ярослав Семенов.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Самыми большими проектами стали площадь 200-летия Сарапула, Сквер по ул. Юбилейная и 3 этап благоустройства Богатыревского парка в Воткинске. Также в список вошли 2 этапы работ на бульваре К. Маркса, площади у КСЦ «Победа» в Глазове и Детского парка в Можге. В Ижевске одни из самых значимых работ пройдут в Березовой роще и парке «Тишино».

Напоминаем, что идея благоустройства «Тишино» существует уже давно. Летом 2022 года ее поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин. Первый этап работ начался в августе. Тогда здесь соорудили амфитеатр. Сейчас проект перерасматривают. На это хотят потратить весь зимний период.

Благоустройство Березовой рощи также началось в прошлом году. В конце 2022 «Комсомолка» связывалась с Администрацией Ижевска и узнала планы подрядчиков на следующий этап работ. В ноябре в парке уложили основание лестницы, а вот ступеньки не сделали – отложили. В декабре возмущенные ижевчане все же добились своего – лестницу доделали. Но сделали ее временной, в этом году ее разберут и построят новую.

Кроме того, в Удмуртии благоустроят около 60 дворов, 20 из которых – в Ижевске.

«Сейчас главная задача - подготовить проектно-сметную документацию», – подытожил Семенов.

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