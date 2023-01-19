Сотрудницу Ространснадзора осудили в Ижевске по делу о служебном подлоге

Женщина признала свою вину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Бывшую сотрудницу Ространснадзора Удмуртии осудили за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Женщина выдавала свидетельства на разрешение перевозки опасных грузов автотранспортом водителям крупных предприятий. За деньги она не проводила должные осмотры и аттестационные экзамены, и просто выдавала документы. Таким образом с 2019 по 2020 г.г. она выдала 80 свидетельств и незаконно получила более 1 млн рублей на взятках.

Чиновница признала свою вину. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Приговор вступил в законную силу.

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