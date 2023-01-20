Курить рядом с детскими площадками предложили запретить в Госдуме

Часто родители курят, отойдя от детской площадки всего на метр Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить курить рядом с детскими площадками. Как сообщает RT, чиновник отправил обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

По закону на детских площадках курить запрещается. Но многие люди обходят это правило и курят, отойдя от них всего на метр. Часто этим занимаются и сами родители. Парламентарий отметил, что технически таких людей обвинить не в чем – закон соблюден. Но здоровье детей остается под угрозой. Поэтому он предложил запретить курение рядом с детскими площадками на расстоянии менее чем 15 метров. Сейчас такие ограничения действуют для входов в вокзалы, аэропорты и станции метро.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая одобрила эту идею.

«Чем меньше на них (детей – правка КП) будет воздействие сигаретного дыма, тем еще лучше. Есть проблема родителей, курящих рядом с детской площадкой, а есть еще родитель, который едет с коляской, где лежит ребенок, и курит. Каждый раз, встречая такого родителя, у меня замирает сердце. Я даже подхожу и прошу подумать. Чем дальше от ребенка будет курящий человек, тем лучше. Насколько это можно исполнить? Можно все», – сказала Буцкая.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Деревня в Удмуртии осталась без воды из-за сгоревшего глубинного насоса

Храм святых равноапостольных Константина и Елены в Удмуртии восстанавливают

Администрацию Ижевска через суд обязали обеспечить отвод сточных вод с дороги у школы №17