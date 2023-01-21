Прорыв водопровода на улице Маршала Фалалеева в Ижевске локализовали

Фото: Олег Бекмеметьев в телеграме @bekmemetev_oleg

Порыв на сетях водоснабжения на улице Маршала Фалалеева в Ижевске локализовали. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас коммунальные службы устраняют повреждения. Без воды остались жители одного дома. Для них установили цистерну с водой у здания по адресу Холмогорова, 45. Подача холодной воды в соседние дома может быть затрудненной. Коммунальщики пытаются перевести подачу ХВС на альтернативные линии.

Напоминаем, что сегодня утром в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса и Холмогорова в Ижевске прорвало водопровод. На месте работают 2 аварийные бригады.

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