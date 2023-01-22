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НовостиОбщество22 января 2023 4:38

Погода в Ижевске на день: 22 января прогнозируют гололедицу

Рассказываем о прогнозе
Анастасия Захарова
Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне -7...-9 градусов

Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне -7...-9 градусов

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 22 января. «Комсомолка» расскажет, какой погоды ожидать в течение дня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра опустится до отметки -7…-9 градусов. Преимущественно без осадков. Сохраняется гололедица. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Ожидается переменная облачность.

По предварительным данным, с понедельника начнется похолодание.

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