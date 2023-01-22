Администрация Ижевска опубликовала график вывоза снега в ночь с 22 на 23 января

Автомобили мешают качественной уборке снега. Фото: Дмитрий Селезнев

Администрация Ижевска сообщает, что на некоторых улицах в ночь с 22 на 23 января пройдет уборка снега. Автомобилистов просят убрать машины на это время, чтобы сделать работы качественно.

Техника отправится на следующие участки:

– переулок Широкий от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса;

– улица Карла Маркса от улицы Советской до улицы Карла Либкнехта;

– улица Строителей от улицы Дзержинского до Воткинского шоссе;

– улица 10 лет Октября от улицы 9 Января до улицы 40 лет Победы;

– улица Магистральная от улицы Маяковского до улицы Гагарина;

– улица Буммашевская;

– улица Ленина.

О тонкостях уборки снега в 2023 году «Комсомолка» рассказывала здесь.

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