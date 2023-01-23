Мужчина из Удмуртии запинал до смерти свою женщину и закопал ее труп в сугроб

Он сам написал заявление о пропаже убитой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Прокуратура Малопургинского района Удмуртии поддержала ходатайство следователя о заключении 39-летнего жителя села Пугачево под стражу. Как сообщает пресс-служба ведомства он обвиняется в убийстве.

3 января пара выпивала в честь новогодних праздников. Мужчина из-за ревности забил женщину ногами и руками до смерти. Чтобы избежать ответственности он закопал труп во дворе своего дома. 8 января он написал заявление в полицию о пропаже женщины. Мужчина сказал, что его подруга ушла из дома по неизвестной ему причине.

Обвиняемого заключили под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.

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