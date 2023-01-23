По улице Орджоникидзе в Ижевске не идут троллейбусы №2, 4, 10 и 14

Из пос. Машиностроителей троллейбусы следуют по своему маршруту
Фото: Архив КП
С 13:15 в Ижевске есть проблемы с движением троллейбусов №2, 4, 10, 14 по улице Орджоникидзе в направлении Центра. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ Вконтакте.
Троллейбусы не ходят из-за ДТП с посторонним транспортом.
Движение организовано новым способом:
2 маршрут: Ул. Удмуртская - ул. Орджоникидзе - ул. Молодежная - ул. Петрова - ул. Ворошилова - ул. Удмуртская.
4 маршрут: Ул. Дзержинского - ул. Пушкинская - ул. Орджоникидзе - ул. Молодежная - ул.Петрова - ул.Ворошилова - ул.Дзержинского.
6 маршрут: Гор. Металлургов - ул. М.Горького - ул. К.Либкнехта - Центральный рынок;
10 маршрут: Ул. Труда - ул. Дзержинского - ул. Удмуртская - ул. К.Либкнехта - ул. Новоажимова - пос. Машиностроителей.
Из пос. Машиностроителей троллейбусы следуют по своему маршруту.
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