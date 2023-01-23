Победителем IV Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу в Удмуртии стала команда из Татарстана

Всего в турнире приняли участие 77 команд Фото: Сергей Суворов

Подошли к концу IV Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников в селе Дебесы. Победителем стала команда из Татарстана.

Всего в турнире приняли участие 77 команд. Это 320 ребят из 19 регионов по всей стране. Впервые участие в соревновании приняли шахматисты из Тверской и Пензенской областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик. С 19 по 23 января юные спортсмены не только играли в шахматы, но ходили на экскурсии и мастер-классы. Ребята плели браслеты из бересты, учились играть на народных инструментах, делали обереги, ходили на колядки и играли в снайпер в варежках. Также прошла Ночь бега и шахмат.

Для участников турнира подготовили 48 кубков и 160 медалей. В командном зачете среди участников 2005-2010 г.р. и 2011 г.р. победили спортсмены из Актанышского района Татарстана. Результаты соревнований в личных номинациях можно посмотреть по ссылке.

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