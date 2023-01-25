Гороскоп на день: 26 января Водолеи узнают чужой секрет, а Львы раскроют обман

Что нам готовят звезды на завтра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг, 26 января.

Овен

Если вы настраивались на спокойный день, то вашим мечтам, увы, не суждено сбыться. Ваш день будет наполнен поездками и ворохом неотложных дел. Но вам, возможно, понравится решать задачки, которые будут подбрасывать звезды.

Телец

Те решения, которые вы примете сегодня, очень сильно повлияют на события в будущем. Думайте наперед, когда будете что-то делать. Если в чем-то не уверены, думайте дважды. Или спросите совета у того, кому доверяете.

Близнецы

Вы получите поддержку от начальства или каких-то влиятельных людей. Возможно, с мертвой точки сдвинутся какие-то ваши давние проекты. Но держите ухо востро. Ваших усилий все равно никто не отменял, и от них будет многое зависеть.

Рак

В последнее время вы стали сильно уставать. Это знак, что пора обратить внимание на свое здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, посетите лечащего врача. Если вас просто что-то беспокоит, не откладывайте визит к специалисту.

Лев

Вам очень важно сохранять бдительность. Возможно, кто-то попытается вас обмануть или неосознанно введет в заблуждение. Но вас так просто не проведешь. Однако не тратьте понапрасну нервы, даже если выявите злоумышленника.

Дева

Вам следует ненадолго сменить деятельность, потому что вы близки к выгоранию как никогда. Побалуйте себя чем-нибудь, можете даже разрешить себе от души потратить деньги, ели это нужно для осуществления вашей мечты.

Весы

Сегодня вы будете нарасхват. Все будут просить вашего совета и спрашивать вашего мнения. Помогайте по мере сил, но если вам покажется, что на вас пытаются переложить отвесность, деликатно откажите.

Скорпион

Вы, кажется, зашли в тупик и просто бьетесь головой о стену. А обходной путь – у вас перед носом. Нужно мыслить шире и не зацикливаться на неудачах. Ваше положение не безвыходно, просто осознайте это, и тогда поймете, как из него выйти.

Стрелец

Это хороший день для того чтобы начать что-то новое. В том числе, отношения. Если вы одиночка, то самое время это исправить, отправляйтесь на поиски любовных приключений. А если у вас есть вторая половинка, пора разнообразить свои отношения и попробовать то, чего никогда не пробовали.

Козерог

Вас поджидает слава и успех, но дальнейшие события очень зависят от того, насколько вы сможете ими воспользоваться. Не стоит задирать нос, уже завтра ситуация может измениться, и ваша гордыня будет выглядеть неуместно.

Водолей

Вы узнаете чужой секрет. Отнеситесь к нему бережно и ни в коем случае не пытайтесь получить за счет этого знания выгоду. Вообще сегодня стоит крайне внимательно относиться к получено информации и ее распространению.

Рыбы

Вам придется налаживать какие-то отношения. Либо с нуля, либо после того, как они были испорчены. Во втором случае не факт, что это произошло по вашей вине, но иногда жизнь заставляет нас снова пойти на контакт с людьми, которые нас обидели в прошлом.

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