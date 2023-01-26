Новую компанию создали для вывода «Удмуртавтодора» из кризиса

«Удмуртавтодор» продолжает работать несмотря на долги Фото: Алена Селезнева

Главное дорожное предприятие региона «Удмуртавтодор» перешло под управление директора «Ижавиа» Александра Синельникова. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, он и его команда обсудили с депутатами Госсовета вопросы и планы по выводу предприятия из кризисного состояния.

Несмотря на долги, «Удмуртавтодор» продолжает работать и выплачивать своим сотрудникам зарплату. Перед командой Синельникова стоит задача сохранить предприятие и выйти на получение прибыли. В первую очередь директор «Ижавиа» займется проверкой финансовой и хозяйственно-экономической деятельности предприятия. Для начала «Ижавиа» будет помогать финансово «Удмуртавтодору». Для этого создали новую компанию «Удмуртавтодорстрой», учредителями которой являются АО «Ижавиа», ДП «Ижевское» и АО «Удмуртавтодор».

Парламентарии отметили важность предприятия для экономического развития региона. Это не только сотни рабочих мест, но и реализация нацпроектов, связанных с дорогами.

«Это очень важное и нужное для республики предприятие. В «Удмуртавтодоре» – самый профессиональный корпус работников дорожной отрасли. У нас очень много планов, в том числе – по реализации национального проекта, и основные работы должны вести наши специалисты «Удмуртавтодора», чтобы это было ответственно, качественно и надолго», – сказал председатель Государственного Совета Владимир Невоструев.

Он также подчеркнул, что при необходимости Госсовет окажет необходимую поддержку, как в части нормотворчества, так и в части организационной работы.

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