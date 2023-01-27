Бойцы из разных уголков Удмуртии записали видеопривет своим родным и близким

Фото: скриншот из видео Александра Бречалова @a.brechalov

Видеоролик с военнослужащими из Ижевска и районов республики из зоны специальной военной операции на Украине появился в официальном телеграмм-канале главы Удмуртии Александра Бречалова.

Мужчины заверили своих жен и матерей, что у них все в порядке и сообщили, что соскучились по своим родным и близким.

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