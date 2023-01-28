13 место заняла Удмуртия в рейтинге Минздрава по доступности записи к врачу

Фото: Маша Бакланова

Удмуртия заняла 13 место в рейтинге Министерства здравоохранения России по доступности электронной записи к врачу. Таковы результаты на январь 2023 года. В декабре прошлого года республика была только на 82 месте. Об этом заявила зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на встрече с журналистами.

Напомним, в декабре прошлого года в Удмуртии появился новый портал самозаписи. Он действует совместно с сервисом «Мое здоровье» на Госуслугах и сервисом записи к врачу на региональном портале.

Жители были крайне недовольны переменами. Ведь из-за недоработок системы, ей не всегда получалось воспользоваться. Но сейчас, по словам, Пинчук, все встало на свои места: большинство неполадок устранены и к 1 марта система будет полностью отрегулирована.

Эльвира Пинчук подчеркнула, что скорость реагирования на запросы пользователей у системы значительно повысилась: с 18 до 1 секунды.

Кстати, в 2022 году разделом «Мое здоровье» на Госулугах пользовались около 25 тысяч человек. В январе этого года цифра увеличилась до 65 тысяч.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывшего директора единой управляющей компании Ижевска осудили за кражу более 2 млн рублей

Задержанным за убийство и поджог женщины и ребенка в Удмуртии предъявили обвинение

Где всплывает кракен: Удмуртия готовится к новому штамму коронавируса