По факту смертельного ДТП с 2 полицейскими и их подозреваемым возбуждено уголовное дело

Мужчины скончались на месте ДТП. Фото: прокуратура Удмуртии

По факту ДТП, в результате которого погибли 2 полицейских и их подозреваемый, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

31 января примерно в 13:30 на 240 км дороги М-7 произошло ДТП. Служебная машина полицейских при обгоне выехала на встречную полосу и там врезалась в грузовик. Сотрудники полиции доставляли подозреваемого к месту проведения следственных действий. Водитель легковушки и оба его пассажира скончались на месте от полученных травм.

Место происшествия осмотрели следователи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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