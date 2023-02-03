Травматологическая поликлиника в Ижевске приняла более 74 тысяч пациентов за год

Фото: Минздрав Удмуртии

За год врачи травматологической поликлиники в Ижевске приняли более 74 тысяч пациентов и сделали примерно 80 тысяч рентген-снимков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Отметим, что год назад травматолого-ортопедическая поликлиника переехала с улицы Краева в Ижевске в ГКБ №6. Перед открытием главврач больницы и ее зам по хирургии вместе изучали опыты других регионов по организации работы травмполиклиник.

«Удалось развести потоки пациентов, организовать запись на прием через интернет, в каждом подразделении предусмотреть стойки администраторов», – поделился заместитель главного врача ГКБ №6 по хирургии Михаил Соловьев.

Ежедневно в поликлинику за экстренной помощью обращаются до 150 пациентов. Здесь работают 6 травматологов и 12 сотрудников среднего медперсонала. При этом круглосуточно остаются на дежурство 2 врача и 4 медсестры.

Напомним, что недавно Эльвира Пинчук взялась за проверку больниц на возможность записи к врачу через регистратуру. И ГКБ №6 также попала в список на контроль работы.

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