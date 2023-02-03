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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:28

Дорогу вдоль набережной в Ижевске перекроют на время Пельменного забега

Участок не будет доступен для транспорта целый день
Софья Кель
Участок закроют в 8:00

Участок закроют в 8:00

Фото: Эдуард КАРИПОВ

11 февраля дорогу вдоль ижевской набережной перекроют ради проведения зимнего забега PelmenRun (0+). Об этом сообщила пресс-служба «Калашников. Спорт».

Участок перекроют от проезда имени Дерябина до пляжа. Он будет закрыт с 8:00 до 19:30.

Забег пройдет в рамках ежегодного этногастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя». Ранее «Комсомолка» писала об афише мероприятия.

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