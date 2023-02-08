Последние новости Ижевска на утро 8 февраля: двух бойцов вернули из украинского плена, а виновника смертельного ДТП у ТЦ «Столица» осудили

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 8 февраля. День обещает быть снежным, но относительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Вернули на Родину

Двух военнослужащих из Удмуртии удалось спасти и вернуть домой из украинского плена. Родные узнали о том, что их пленили по телефону. Но встретиться удалось только спустя почти 4 месяца.

Мужчины провели в плену почти 4 месяца Фото: Мария Бакланова

Виновника наказали

Ижевчанина виновного в смертельном ДТП у ТРЦ «Столица» осудили. Суд отправил его в колонию на серьезный срок, но приговор в законную силу пока не вступил.

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Поймали на подкупе

Экс-заместителя руководителя крупной деревообрабатывающей компании в Ижевске поймали на 9 случаях коммерческого подкупа. Мужчина более 3 лет за деньги «помогал» представителям других коммерческих организаций.

Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением Фото: Мария Бакланова

Теперь в онлайн-режиме

В Ижевске появится новая электронная система «Проведение общего собрания собственников МКД». С ее помощью можно будет организовать каждый этап собрания: от формирования повестки до выпуска протокола.

С помощью системы можно будет организовать каждый этап собрания Фото: Диля Ахмадишина

Ночной пожар

6 февраля на СНТ «Булычево» в Ижевске произошел пожар. Пламя полностью уничтожило участок и даже перекинулось на соседний. Общая площадь возгорания составила 107 кв.м.

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

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