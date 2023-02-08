Последние новости Ижевска на утро 8 февраля: двух бойцов вернули из украинского плена, а виновника смертельного ДТП у ТЦ «Столица» осудили

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 8 февраля. День обещает быть снежным, но относительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Вернули на Родину
Двух военнослужащих из Удмуртии удалось спасти и вернуть домой из украинского плена. Родные узнали о том, что их пленили по телефону. Но встретиться удалось только спустя почти 4 месяца.
Мужчины провели в плену почти 4 месяца
Фото: Мария Бакланова
Виновника наказали
Ижевчанина виновного в смертельном ДТП у ТРЦ «Столица» осудили. Суд отправил его в колонию на серьезный срок, но приговор в законную силу пока не вступил.
Приговор в законную силу не вступил
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Поймали на подкупе
Экс-заместителя руководителя крупной деревообрабатывающей компании в Ижевске поймали на 9 случаях коммерческого подкупа. Мужчина более 3 лет за деньги «помогал» представителям других коммерческих организаций.
Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением
Фото: Мария Бакланова
Теперь в онлайн-режиме
В Ижевске появится новая электронная система «Проведение общего собрания собственников МКД». С ее помощью можно будет организовать каждый этап собрания: от формирования повестки до выпуска протокола.
С помощью системы можно будет организовать каждый этап собрания
Фото: Диля Ахмадишина
Ночной пожар
6 февраля на СНТ «Булычево» в Ижевске произошел пожар. Пламя полностью уничтожило участок и даже перекинулось на соседний. Общая площадь возгорания составила 107 кв.м.
Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR
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