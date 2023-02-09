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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:45

539 малышей родилось в Ижевске за январь 2023 года

Девочек родилось больше
Софья Кель
Популярными именами стали Максим и София

Популярными именами стали Максим и София

Фото: Диля Ахмадишина

С начала года в столице Удмуртии родилось 539 малышей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В этом году впервые за долгое время среди новорожденных девочек стало больше, чем мальчиков: девочек – 275, а мальчиков – 264.

«40% от общего числа рождений составили «первые» дети, «вторые» - 37%, «третьи» - 17%, «четвертые» - 4%, остальные «пятые», «шестые» и «седьмые», – поделились в администрации.

Чаще всего малышей называли Максим, Рома и Саша, а малышек – Аня и София. Самыми необычными именами стали Луна и Бетания, а также Вильдан и Радэль.

Напоминаем, ранее мы писали о самых популярных и редких именах новорожденных в 2022 году.

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