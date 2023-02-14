Хоккеисты Ижевска «Ижсталь» обыграли ХК из Челябинска

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

13 февраля сталевары сыграли матч против ХК из Челябинска «Челмет». Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».

Счет открыли ижсталевцы на 15 минуте игры. Отличились Скобелев в команде с Селезневым и Виноградовым. Следующую шайбу опять же забили сталевары. На 29 минуте Носову удалось забить гол. Третий период прошел без смены счета.

Таким образом игра закончилась с результатом 0:2 в пользу «Ижстали».

«Ребята молодцы. Выполнили всё, что просили. Качественно сыграли. Учли ошибки предыдущего матча, где не смогли добиться успеха. Сегодня была слаженная работа, начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Все здорово отработали, просто красавцы», – сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

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