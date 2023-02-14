По факту смертельного ДТП с автобусом в Удмуртии проведут проверку

Фото: МЧС Удмуртии
Из-за распространения информации в СМИ по факту ДТП с автобусом и легковушкой проведут доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Напомним, сегодня утром на трассе М-7 столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 3 человека, 2 из которых погибли.
В рамках доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
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