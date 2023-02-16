Регистрируются ли в Удмуртии случаи заболевания корью и увеличение заболеваемости сифилисом?

В последний раз на территории Удмуртии регистрировали корь 4 года назад Фото: Евгения ГУСЕВА

В конце января российский СМИ сообщили о том, что в стране участились локальные вспышки кори и сифилиса. Мы решили уточнить, как ситуация с этими болезнями обстоит в Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, корь в последний раз на территории республики регистрировалась 4 года назад.

«В Удмуртии в 2019 году было зарегистрировано 13 случаев кори. Благодаря активным противоэпидемическим мероприятиям инфекция не распространилась дальше. В 2020-2022 случаев кори зарегистрировано не было. Но, учитывая рост заболеваемости в окружающих регионах за счет активизации миграционных процессов, есть вероятность завоза и распространения инфекции и в нашей республике», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, корь – это острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем – как ОРВИ. Симптомы также схожи: кашель, насморк, конъюнктивит и повышенная температура. Отличительными особенностями кори является сильная интоксикация и сыпь на теле, а опасна она осложнениями – вплоть до поражения мозга. Основным способом защиты от кори была и остается своевременная вакцинация.

лучший способ защиты – это вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается сифилиса, то о повышении заболеваемости этим недугом в нашем регионе пока также говорить не приходится. По данном Минздрава Удмуртии, за 2022 год в Удмуртии было зарегистрировано 155 случаев сифилиса – всего на 7 случаев больше, чем в 2021 году.

«Из общего числа 56 случаев зарегистрированы среди граждан, прибывших из других стран. Ситуация с данным заболеванием в республике стабильная, прирост идет только за счет мигрантов», – рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.

В отличие от кори, прививок против сифилиса нет, это заболевание бактериальной природы, и передается он преимущественно половым путем, хотя описан и контактно-бытовой путь. Сифилис приводит к поражению кожи, слизистых оболочек, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, а также центральной нервной системы. Меры профилактики заболеваемости состоят в соблюдении личной гигиены и воздержания от случайных половых связей.

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