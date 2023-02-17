Около 5 тысяч медработников в Удмуртии получили новые соцвыплаты

Выплаты приходят в течение недели Фото: Мария Бакланова

Примерно 5 тысячам медицинским работникам перечислили новые соцвыплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Размер поддержки зависит от категории медиков и вида медорганизации. Таким образом, медработники получили от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Деньги перечисляют в течение недели после поступления заявки.

«У нас проведена большая работа, определен перечень из 57 медорганизаций, подведомственных Минздраву Удмуртии и работающих в государственной системе здравоохранения, чьи работники имеют право на эту выплату. Сейчас поданы реестры на участковых терапевтов и педиатров, фельдшеров, врачей и других сотрудников скорой медицинской помощи, сотрудников ФАП, средних медработников, которые работают на участках, а также на узких специалистов территориальных поликлиник», – сказала замминистра здравоохранения Марина Петренко

Соцвыплаты доступны медработникам первичного звена – врачам и медсестрам, работающих на ФАПах и в поликлиниках.

Напомним, что такие соцвыплаты планируют выдать более 12 тыс. медицинских работников.

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