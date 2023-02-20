Благотворительный марафон «Все для победы» пройдет в Удмуртии

Принять участие может любой желающий. Фото: pobeda.onf.ru

23 февраля в Удмуртии пройдет 4-часовой благотворительный марафон «Все для Победы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Трансляция мероприятия пройдет в эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+) и «Моя Удмуртия» (100,1 FM, 12+), а также ВКонтакте. Гостями эфиров будут представители Народного фронта, общественники, участники СВО, творческие коллективы и должностные лица региона.

Жители региона смогут принять участие в сборе средств на закупку снаряжения, медикаментов, теплых вещей и квадрокоптеров для военнослужащих из Удмуртии. Для того чтобы отправить деньги, нужно воспользоваться QR-кодом на сайте. Кроме того, желающие могут лично принести необходимые вещи в штаб Народного фронта на ул. Красногеройской, 18 или Штаб общественной поддержки на ул. Наговицына, 9. Оба пункта будут работать по будням с 9:00 до 18:00.

Напомним, что недавно в регионе проходила акция по сбору подарков для военнослужащих ко Дню защитника Отечества. Из Удмуртии в зону СВО отправили сразу 4 дополнительных фуры гуманитарной помощи.

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