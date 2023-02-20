Бойцам СВО из Удмуртии отправили 4 фуры с гумпомощью к 23 февраля

Жители Удмуртии собрали для мужчин несколько тонн гумпомощи. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Военнослужащим из Удмуртии отправили 4 дополнительных фуры с гумпомощью от жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция по сбору посылок для бойцов была приурочена ко Дню защитника Отечества. Жители Удмуртии собрали для мужчин продуктовые наборы, теплые вещи, печи-буржуйки, лекарства, инструменты и многое другое. Также военнослужащим отправили медицинскую технику: дефибрилляторы и аппараты ИВЛ. Акция проходила в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя».

«Вся Удмуртия объединилась, чтобы поздравить бойцов с наступающим праздником. Верим в ребят и желаем здоровья, сил и скорейшего возвращения домой с Победой!», – сказал руководитель агентства по молодежной политике Удмуртии Алексей Выстребов.

Напомним, ранее сбор подарков для военнослужащих проводился в Удмуртии перед Новым годом. Тогда для мужчин собрали более 120 коробок с подарками и теплыми пожеланиями.

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