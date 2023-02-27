Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 8:25

Метель и ветер порывами 15-17 м/с ожидаются в Удмуртии 28 февраля

Жителей региона просят быть аккуратнее на дорогах
Виола Романова
Одевайтесь теплее

Одевайтесь теплее

Фото: Константин ИВШИН

28 февраля местами по Удмуртии ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Также специалисты предупредили о метели. Жителей просят быть аккуратнее на дорогах и соблюдать дистанцию.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» поделилась прогнозом погоды на эту неделю.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Биатлонист из Ижевска Ильназ Мухамедзянов одержал победу на чемпионате России по биатлону

В Удмуртии мужчина и женщина заблудились на снегоходе

В Ижевске сожгли чучело Масленицы на Центрльной площади