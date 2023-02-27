Метель и ветер порывами 15-17 м/с ожидаются в Удмуртии 28 февраля

Одевайтесь теплее
Фото: Константин ИВШИН
28 февраля местами по Удмуртии ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Также специалисты предупредили о метели. Жителей просят быть аккуратнее на дорогах и соблюдать дистанцию.
Напоминаем, что ранее «Комсомолка» поделилась прогнозом погоды на эту неделю.
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