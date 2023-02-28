Пожар площадью 416 кв.м. произошел в столярной мастерской в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии

27 февраля, примерно в 3:30 в удмуртском поселке Игра загорелась столярная мастерская. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Пожар заметили поздно и поэтому пожарные приехали на место только в 6:35. По приезде они увидели, как из здания шел черный дым, а внутри все было объято пламенем. Пожар уничтожил внутреннюю отделку, оборудование и имущество, а также задело обрешетку кровли мастерской. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние здания. Общая площадь пожара составила 416 кв.м.

По предварительным данным, мастерская загорелась из-за короткого замыкания в электрооборудовании во фрезерном станке. Тушить пожар помогала добровольная дружина.

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