За минувшие сутки в Удмуртии выявили 100 случаев заражения коронавирусом

59 из 100 больных выявили в Ижевске Фото: Амир Закиров

На 28 февраля по республике выявили еще 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 12 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 59 больных выявили в Ижевске. 44 очага заражения отметили в семьях. Среди пациентов 16 детей до 14 лет и 13 человек старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 6,73 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Напоминаем, в последнее время жители региона отметили, что записаться на ревакцинацию от ковида стало сложно. «Комсомолка» обратилась в Республиканский центр общественного здоровья, чтобы выяснить в чем проблема и действительно ли в регионе закончился первый компонент вакцины.

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